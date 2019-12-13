В поездах предложили создать курилки. За вредную привычку придется заплатить дважды

Курилки уже почти вернули в аэропорты, но это открыло ящик Пандоры для тех, кто не переносит табачный дым — общественники предложили создать специальные зоны для курения в поездах. У защитников прав курильщиков уже есть идеи по обустройству таких помещений, но и противники сформулировали железные аргументы.

Инициатором создания курилок в поездах стало Общероссийское движение за права курильщиков. Сопредседатель организации Ольга Беклемищева предложила оборудовать такие помещения в поездах после новости о том, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о праве аэропортов устанавливать курилки.

Беклемищева полностью одобрила решение Госдумы и отметила, что ее движение хотело бы увидеть такие же зоны в поездах. Общественница уточнила, что это может быть как какой-то закуток в тамбуре, так и отдельный вагон. Главное — максимально разделить курящих и некурящих пассажиров.

Как только движение за права курильщиков заикнулось про поезда, в игру вступило Объединение пассажиров и высказалось против этой идеи. Главный аргумент: в самолетах курить нельзя, а значит, в поездах тоже. Глава движения Илья Зотов подчеркнул, что смирится, если на станциях остановки или отправления появятся специальные зоны, но категорически не одобрит появления таких зон в вагонах поездов.

Курильщики тоже люди

Исполнительный директор Общероссийского общественного движения за права курильщиков Андрей Лоскутов в беседе с «360» поделился, что вопрос о создании курилок в поездах поднимался около четырех лет назад. Тогда он встречался с вице-президентом РЖД, который заявил, что нужно всего два месяца, чтобы выпустить полностью готовые для курильщиков вагоны. Однако на пути реализации задумки Лоскутова появилась проблема — Минздрав.

[Нужно] решение Министерства здравоохранения, которое будет стоять насмерть и [пытаться] не допустить решения этого вопроса. Мотивы Минздрава мне понятны. 15-й федеральный закон весь состоит из-запретов, и Минздрав опасается того, что возникновение первой поправки к закону, нормальной поправки, будет содействовать тому, что начнется разрушение закона Андрей Лоскутов.

Только первая «подпорка», сохранявшая этот запретительный закон, уже упала — возвращение курилок в аэропорты поддержали в Госдуме.

По мнению Лоскутова, в случае появления курилок в поездах люди будут требовать учета любых их интересов, ведь они такие же налогоплательщики, избиратели, мамы и папы.

Источник фото: РИА «Новости»/Алексей Филиппов

Почему идея плоха?

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в разговоре с «360» заявил, что его организация против создания курительных комнат в поездах. Первая причина, заключается в технической невозможности создать такие зоны, чтобы некурящие не вдыхали табачный дым.

Если говорить о создании подобных комнат, то это должна быть продажа билетов в вагоны, в которых курят. Это обязательно будут отельные вагоны — первые или последние, в которые не могут попасть люди, которые не курят Илья Зотов.

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Допустим, некурящему нужно пройти в вагон-ресторан, но чтобы сделать это, ему придется пройти через вагон для курильщиков. Если инженеры смогут сконструировать состав так, чтобы курящие и некурящие не пересекались, то с этим еще можно будет смириться. Но и здесь две проблемы: сможет ли производитель такие вагоны создать и нужны ли они РЖД?

Источник фото: РИА «Новости»/Илья Питалев

Из чьего кармана платить?

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов поделился с «360», что желающий курить в поезде должен платить за отдельный билет, предназначенный только для вагона для курильщиков.

Понятно, что надо бросать, но если человек не может? У него будет ломка, он будет раздражительный, агрессивный. Проще, чтобы он курил. Но кто будет платить за его курительные комнаты? Это должна быть дополнительная услуга. Нельзя включать в себестоимость нашего билета расходы на оборудование курительных комнат. Хочешь курить — плати 100 рублей за полчаса Виталий Милонов.

По мнению Милонова, если идея создать курилки в поездах пойдет дальше, то это будет «шагом назад».