Общество 19 января 2023, 09:08 Курение рядом с детскими площадками предложили запретить в Госдуме RT: в Госдуме предложили запретить курение ближе чем на 15 метров от детских площадок РИА «Новости»

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В России может появиться законопроект, запрещающий курение на расстоянии ближе 15 метров от детских площадок. Соответствующее письмо на имя главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко написал депутат Госдумы Султан Хамзаев, сообщил RT.

В своем обращении Хамзаев напомнил, что курение табачной продукции на детских площадках сейчас запрещено в соответствии с законодательством.

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«Однако часто можно увидеть людей, в том числе родителей детей, курящих рядом с детскими площадками, отойдя от них всего на метр. Прошу определить позицию по введению запрета на курение ближе чем в 15 метрах от детских площадок», — сказано в письме Хамзаева.

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Парламентарий отметил, что формально граждане выполняют требование закона, так как курят вне площадки, однако угроза здоровью детей существует все равно.

Действующее законодательство запрещает курить на расстоянии ближе 15 метров от входов на станции метрополитена, аэропортов и вокзалов.

Ранее Росстат сообщил, что по итогам 2022 года в России сократилось число курящих людей.