Здоровье 16 января 2023, 15:13 Число зависимых от курения людей сократилось в России

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Число курящих людей в России, по данным 2022 года, сократилось. Такой информацией поделились представители Росстата. Об этом сообщил «Абзац».

Количество мужчин, которые курят, упало с 39,07% (в 2020 году) до 37,4%. Женщины стали курить реже в 0,3% случаев по сравнению с 2020 годом. Показатель упал с 10,6% до 10,3%.

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Лидерами по числу некурящих жителей стали Чечня, Ингушетия и Дагестан. В этих регионах курят 7,6% мужчин, 8,8% мужчин, 13,6% мужчин и 0,2% женщин соотвественно. При этом в Чечне и Ингушетии женщины не курят вовсе.

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