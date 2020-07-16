Курбан-байрам в Москве отпразднуют по новым правилам

На этот раз праздник встретят не с полным размахом из-за пандемии коронавируса. В мечетях нужно соблюдать социальную дистанцию, поэтому все верующие не смогут попасть в культовые сооружения.

Жертвоприношения в черте столицы запрещены, сам забой производится только в хозяйствах Подмосковья. Из-за пандемии обряд можно заказать прямо из дома — мясо привезут по указанному адресу.

При совершении намаза мусульманин должен надеть маску, перчатки и иметь при себе индивидуальный молитвенный коврик.

«С учетом эпидемиологической ситуации мы убедительно просим братьев не посещать массовые мероприятия намаза и семейные угощения, а также читать дополнительные молитвы дома», — призвал Крганов.

Верующим советуют проводить ритуал на свежем воздухе и сократить время проповеди.

В 2020 году Курбан-байрам выпадает на 31 июля. Праздник будут отмечать в течение трех дней. В 2019-м году он объединил в Москве 240 тысяч человек.

Курбан-байрам — один из двух главных праздников ислама, который отмечается на 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря. Он знаменует собой окончание хаджа. Празднование традиционно начинается с проповедей и намаза, после животных приносят в жертву.