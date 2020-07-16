facebook_pixel
    16 июля 2020, 19:34

    Курбан-байрам в Москве отпразднуют по новым правилам

    Алена Макаренко

    Мусульманский праздник Курбан-байрам встретят в 2020 году в Москве по новым правилам. Об этом рассказал муфтий Духовного управления мусульман столицы и Центрального региона Альбира Крганова, сообщила газета «Московский комсомолец».
    Курбан-байрам в Москве отпразднуют по новым правилам

    На этот раз праздник встретят не с полным размахом из-за пандемии коронавируса. В мечетях нужно соблюдать социальную дистанцию, поэтому все верующие не смогут попасть в культовые сооружения.

    Жертвоприношения в черте столицы запрещены, сам забой производится только в хозяйствах Подмосковья. Из-за пандемии обряд можно заказать прямо из дома — мясо привезут по указанному адресу.

    При совершении намаза мусульманин должен надеть маску, перчатки и иметь при себе индивидуальный молитвенный коврик.

    «С учетом эпидемиологической ситуации мы убедительно просим братьев не посещать массовые мероприятия намаза и семейные угощения, а также читать дополнительные молитвы дома», — призвал Крганов.

    Верующим советуют проводить ритуал на свежем воздухе и сократить время проповеди.

    В 2020 году Курбан-байрам выпадает на 31 июля. Праздник будут отмечать в течение трех дней. В 2019-м году он объединил в Москве 240 тысяч человек.

    Курбан-байрам — один из двух главных праздников ислама, который отмечается на 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря. Он знаменует собой окончание хаджа. Празднование традиционно начинается с проповедей и намаза, после животных приносят в жертву.