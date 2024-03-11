Общество 11 марта 2024, 13:17 Купленную на распродаже картину продали за 11 млн рублей BBC: купленная на распродаже картина Тернера ушла с молотка за 96 тысяч фунтов Freepik

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На аукционе в Великобритании продали картину выдающегося художника XIX века Уильяма Тернера за 96 тысяч фунтов стерлингов (около 11,1 миллиона рублей). Полотно в течение 30 лет служило украшением столовой. Об этом сообщило BBC.

Произведение искусства купили на распродаже в графстве Суффолк. Владельцы усадьбы решили избавиться от ненужных предметов, среди которых оказалась и маленькая живописная работа, изображающая замок Хэмптон-корт в Херефордшире. Покупка обошлась новому владельцу в 100 фунтов стерлингов.

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В январе во время оценки выяснилось, что автором полотна является Уильям Тернер — известный британский художник XVIII–XIX веков, один из предтеч французского импрессионизма.

На купленной картине присутствовала подпись Тернера, но только полное изучение каталога его работ позволило подтвердить авторство. Выяснилось, что Тернер написал это произведение в возрасте 21 года, и оно считалось утерянным. Как именно картина оказалась в поместье, до сих пор остается тайной.

Ранее работу Ван Гога продали на ярмарке искусств за 4,5 миллиона евро. Полотно написано масляной краской на холсте размером 63 на 48 сантиметров.