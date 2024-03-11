11 марта 2024, 12:21
Работу Ван Гога продали на ярмарке искусств за 4,5 миллиона евро
Картину Ван Гога «Голова крестьянки в белом чепце» продали за 4,5 миллиона евро
Картину Винсента Ван Гога «Голова крестьянки в белом чепце» продали на Европейской ярмарке изящных искусств (TEFAF) в Маастрихте. Новый владелец заплатил за произведение искусства более 4,5 миллиона евро, сообщил телеканал NOS.
Полотно написано масляной краской на холсте размером 63 на 48 сантиметров. «Голова крестьянки в белом чепце» была создана, предположительно, в 1884 году. Тогда Ван Гог жил в голландском городе Нюэнене, который сейчас является пригородом Эйндховена.
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Американская галерея М. С. Рау выставила картину на продажу в Новом Орлеане. Ее новый владелец — физическое лицо с частным музеем за пределами Европы, имя которого не называется.
В начале февраля раннюю акварель художника Уильяма Тернера выставили на продажу.
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