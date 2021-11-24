Купивших QR-код предупредили о сложностях при реальной вакцинации

Человеку, который купил поддельный QR-код, придется признаться в приобретении фальшивого документа, если он хочет по-настоящему вакцинироваться. Об этом заявил врач-инфекционист Илья Акинфиев.

«Если человек в больнице не скажет, что купил поддельный QR-код, и попробует вакцинироваться с посылом, что хочет поставить еще прививку, то сделать инъекцию не получится, так как система ее не пропустит», — сказал он в разговоре с Ura.ru.

Медик объяснил, что врач в единой базе данных видит информацию о вакцинации человека. По правилам повторную процедуру можно сделать только через шесть месяцев. Когда пациент признается в покупке фальшивого сертификата, ему надо будет написать заявление на имя главного врача больницы. Только после этого запись о прививке удалят и можно будет вакцинироваться, заключил Акинфиев.

Его коллега, вирусолог Николай Малышев, добавил, что купивший QR-код также может сделать настоящую прививку платно в частной клинике. При этом фальшивым документом придется пользоваться до конца его срока действия.

Ранее главный врач Воскресенской районной больницы № 2 Юрий Райхман предложил лишать аккредитации медиков-антипрививочников.