Подмосковный врач призвал лишать медиков-антиваксеров аккредитации

Несмотря на нехватку кадров в здравоохранении, медиков-антипрививочников надо лишать права лечить людей. Те, кто выступает против вакцинации, не могут называться врачами. Такое заявление сделал главный врач Воскресенской районной больницы № 2 Юрий Райхман.

«Вакциноскептиков, если они медицинские работники, я бы просто-напросто лишал аккредитации. Даже при том кадровом голоде, который сейчас существует. И по крайней мере на аттестационных комиссиях и на аккредитациях я бы жестко ставил вопрос: вакциноскептик или нет?» — отметил врач.

Он подчеркнул, что все медики должны опираться на научные факты. Нигде в мире врачи не позволяют себе высказываться против вакцин. По словам Райхмана, минимальная стоимость курса лечения пациента с ковидом составляет 109 тысяч рублей, а на спасение жизни заразившегося коронавирусом в реанимации уходит около 300 тысяч рублей.

«То есть вакциноскептики отнимают деньги у пациентов, которые нуждаются в плановой медицинской помощи», — подытожил собеседник.

Ранее известные врачи написали открытое письмо в адрес знаменитостей, которые выступают против вакцинации от SARS-CoV-2. Им предложили лично посетить красные зоны, реанимации и морги, чтобы убедиться в серьезности всего происходящего.