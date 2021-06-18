Вильфанд анонсировал начало купального сезона на Черном море

Официальное начало купального сезона на Черноморском побережье ожидают на следующей неделе. В акватории некоторых городов вода прогрелась до 20-21 градуса тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что довольно теплое море в Анапе, Феодосии и Евпатории. В Алуште и Ялте оно пока что наиболее прохладное.

«Приближается период начала купального сезона. Думаю, на следующей неделе уже температура [воды] будет везде выше 20 градусов», — отметил Вильфанд.

В Анапе, Феодосии и Евпатории вода достигла температуры в 20-21 градус. В Алуште купаться пока холодно: в море около 15 градусов тепла, а в Ялте — 16. Немного приятнее она в Геленджике, Туапсе и Сочи — порядка 19 градусов.

В Московской области установилась жаркая погода. В выходные температура воздуха в Центральной России достигнет +32 градусов. Вода прогреется до комфортной температуры, что тоже говорит о близком старте купального сезона. Солнечно и сухо в средней полосе страны и Москве будет довольно длительное время.