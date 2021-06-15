«Подмосковные Мальдивы» открыли купальный сезон. Как отдохнуть без вреда для здоровья?

В московский регион пришло настоящее лето. На этой неделе вода прогреется выше +20 градусов, а значит можно будет открыть купальный сезон. Рассказали, где лучше всего отдохнуть у воды в Подмосковье и как вести себя в жару на пляже.

Купальный сезон в Московской области официально стартовал с 1 июня. Однако начало лета выдалось довольно прохладным и дождливым, и купаться в такую погоду отважились не все. Из-за этого синоптики предупредили о переносе старта купального сезона на середину июня.

Насладиться теплой водой в водоемах жители московского региона смогут уже на этой неделе. В ближайшие выходные Центральную Россию ждет аномально жаркая погода — воздух прогреется до +32 градусов. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что солнечная и сухая погода надолго задержится в Москве и в средней полосе России.

Как вести себя на улице

Жаркая и безоблачная погода может привести к негативным последствиям для здоровья отдыхающих. Долгое пребывание на улице днем может спровоцировать тепловой или солнечный удары. Санитарный врач, врач-дезинфектолог Николай Дубинин рассказал «360», как их избежать.

В самую жару нужно постараться ограничить время пребывания на солнце, а также до минимума ограничить физические нагрузки. На улице обязательно носить легкую светлую одежду, солнцезащитные очки и закрывать голову — для этого подойдут как кепки или панамы, так и зонтик.

«При отдыхе на пляже в жару нужно выбирать наименее калорийную пищу. Стоит исключить жирные и жареные продукты — лучше всего заменить их рыбой и морепродуктами. Ни копченое, ни скоропортящееся на пляж не берем. Обязательно нужно пить большое количество жидкости — чай, минеральная вода, морс, кисломолочные продукты с низким содержанием жира, отвары сухофруктов. Энергетические и алкогольные напитки исключаем», — пояснил он.

Чтобы укрепить иммунитет, стоит есть овощи и фрукты — они должны быть свежие и чистые. При этом их не рекомендуется мыть в водоеме, лучше всего использовать для этого питьевую кипяченую воду.

Для некоторых отдыхающих жаркая погода намного опаснее, чем для остальных.

«Во-первых, это дети. Потом люди со светлыми волосами, рыжие — им нужно, конечно, солнца максимально остерегаться. Ну, и люди с кардиологическими заболеваниями должны ограничить в жару выход на солнце, тем более — отдых на пляже», — подчеркнул он.

Дубинин отметил, что никому не рекомендуется находиться под прямыми лучами солнца с 12:00 до 15:00. В остальное время обязательно пользоваться защитными кремами и прислушиваться к своему самочувствию.

Где искупаться в Подмосковье

В Московской области к купальному сезону открыли 118 пляжей и 94 зоны отдыха. Дно водоемов очистили от ила и опасных для купающихся предметов, а на территории пляжах установили кабинки для переодевания, туалеты и душевые. Пляжи также оборудовали спасательными постами с необходимым снаряжением, а дороги к них подготовили для удобства маломобильных граждан и проезда машин скорой помощи. Собрали 10 самых популярных мест для купания в регионе.

Дзержинские карьеры

Несколько водоемов разного размера, которые соединены друг с другом перешейками. Для отдыхающих обустроили песчаные пляжи, попасть на них можно бесплатно. К пляжному сезону на территории устанавливают лежаки, открывают кафе и бани-бочки. Там можно арендовать беседку, покататься на водных горках или поиграть в волейбол, а также посетить экстрим-парк.

Волкушинский карьер

На пляже в городском округе Лыткарино предусмотрено все для комфортного отдыха. Там установлены кабинки для переодевания, душевые, площадки для спортивных игр и кафе. Гости могут посетить смотровую площадку и насладиться видом на водоем и прилегающие к нему леса и холмы. Кроме того, там работает лебедочный парк с трамплинами.

Белопесоцкий карьер

Расположенная в Ступине зона отдыха получила свое название за светлый цвет песка возле водоема. Бесплатные пляжи благоустроены — там установлены навесы от солнца, кабинки для переодевания, а также спасательная станция. Место пользуется популярностью у дайверов из-за большой глубины и прозрачной воды.

«Бухта радости»

Пляж расположен в Пирогове, в 18 километрах от Москвы. Гости могут взять напрокат катамараны и лодки, покататься на гидроциклах или сыграть в волейбол, настольный теннис и пляжный футбол. На территории работают кафе, также отдыхающие могут арендовать беседку с мангалом.

Озеро Сенеж

Один из живописнейших водоемов региона находится в Солнечногорском городском округе. На территории есть два пляжа с лежаками, зонтиками, зоной бассейнов и детскими площадками. Небольшая глубина водоема притягивает серферов — лучше всего на доску вставать в ветряную погоду. Кроме того, там можно половить рыбу.

Новоалександрово

Пляж расположен на берегу Клязьминского водохранилища. На территории установлены столы для настольного тенниса и волейбольные площадки, кроме того, для гостей работают водные аттракционы. Вход на пляж бесплатный, но въезд на парковку нужно оплатить.

«Троицкое»

База отдыха расположена на территории Клязьминского водохранилища. Там можно не просто искупаться, но и снять номер в отеле или арендовать коттедж для полноценного отдыха с семьей или друзьями. Для отдыхающих ежегодно работают три пляжа — гости могут полетать с парашютом за катером, покататься на гидроцикле и поиграть в теннис, футбол и волейбол.

«Малибу»

Платный пляжный комплекс с отелем и рестораном находится в городском округе Мытищи. Территория стилизована под пиратский корабль — для гостей подготовлены бассейны, лаунж-зоны и другие удобства. «Малибу» приглашает отдыхающих покататься на вертолете или взять в аренду квадроцикл.

Голубое озеро

Озеро в Воскресенском городском округе называют подмосковными Мальдивами за чистою голубую воду и белый песок. На пляже установлены кабинки для переодевания, зонтики и детские игровые зоны. Там можно покататься на водных мотоциклах и катерах, сделать шашлык или посидеть в кафе.

Остров Дракино

Развлекательный комплекс обосновался в городском округе Серпухов, на побережье Дракинского карьера. Территория стилизована под древнерусское селение: там есть часовня, башенка, а также крестьянская усадьба с ремесленными и казачьими двориками. Есть платный и бесплатный пляжи, в общей сложности они занимают 2,5 гектара.

Для отдыхающих работают детские аттракционы, водные горки, и рестораны. В качестве развлечений предлагается серфинг и вейкбординг, а также прогулка на арендованных лодках и рыбалка.