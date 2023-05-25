25 мая 2023, 12:40
Кунцевский транспортно-пересадочный узел дополнят бизнес-центром
Вице-мэр Ефимов: площадь нового центра у ТПУ «Кунцевская» составит 30 тыс. кв.м
Инвестор построит общественно-деловой комплекс общей площадью 30 тысяч квадратных метров у транспортно-пересадочного узла «Кунцево». Об этом на официальном сайте мэра Москвы сообщил заместитель руководителя города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Москва предоставила инвестору участок на Молдавской улице в аренду на пять лет с условием, что за это время он возведет и откроет общественно-деловой комплекс. По проекту в нем разместят офисы, кафе, магазины, культурно-досуговые залы. Обязательное условие — вместительная парковка.
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«Благодаря появлению коммерческих объектов здесь создадут новые рабочие места. Также у москвичей появится возможность получать необходимые услуги в шаговой доступности от метро», — подчеркнул Ефимов.
Кроме того чиновник отметил, что с 2016 года масштабные инвест-проекты в Москве имеют особый статус. Для них земельные участки в аренду предоставляются без торгов. Получить участок по такой схеме можно для строительства производственных комплексов, инновационных центров, объектов здравоохранения, транспортной инфраструктуры и спорта.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации значимых проектов в двух западных районах города.
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