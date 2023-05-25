Москва 25 мая 2023, 09:48 Собянин рассказал о реализации значимых проектов в двух западных районах Москвы Мэр Москвы Собянин подвел итоги благоустройства двух западных районов столицы Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Районы Раменки и Проспект Вернадского стали центрами реализации важных для города проектов. На территориях возрождают кластер зимних видов спорта, развивают научно-технологическое направление и строят подземное метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«В этих районах находятся всем известные и главные достопримечательности столицы: Воробьевы горы, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, киностудия „Мосфильм“», — рассказал он.

Реклама

Также на западе реализуют одни из самых масштабных проектов. Среди них: строительство инновационного научно-технологического центра МГУ, реконструкция большого трамплина для лыжников, открытие эскалаторной галереи, обустройство кинематографического квартала, а также благоустройство парков и скверов.

Кроме того, отметил Собянин, в районах улучшили транспортную доступность. Специалисты построили новую Солнцевскую линию метро со станциями: «Ломоносовский проспект», «Раменки», «Мичуринский проспект». С последний сделали переход на одноименную станцию БКЛ, а с «Проспекта Вернадского» — на Сокольнический радиус.

В этом году откроют «Поклонную», «Минскую» и «Матвеевскую». Они войдут в состав Московского центрального диаметра (МЦД-4).

Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что до конца лета 2024 года специалисты благоустроят территорию возле станции метро «Лианозово».