Культовые чебуреки подорожали в Москве

Чебуреки в культовой чебуречной «Дружба» в районе станции метро «Сухаревская» подорожали до 90 рублей. Но по размеру они стали больше.

На цену пожаловался один из пользователей группы «Москва моя» в Facebook. Один из комментаторов отметил, что в 2018 году чебуреки в «Дружбе» стоили 60 рублей.

Москвича возмутила не только цена на чебуреки, но и невозможность рядом с заведением припарковать автомобиль — свободных мест нет. Несмотря на все минусы, посетителей в чебуречной меньше не стало и наливают там «по-прежнему».

Пользователи группы «Москва моя», которые также недавно посещали легендарную чебуречную, отметили, что после ремонта кафе качество чебуреков не изменилось. Они все такие же сочные и хрустящие. Только теперь можно оплатить не только наличкой, но и банковской картой.

В конце июня появились слухи, что легендарную чебуречную «Дружба» могут закрыть. Однако они не подтвердились, кафе закрывалось временно из-за необходимости пропускать клиентов по QR-кодам. В конце июля заведение вновь открылось.