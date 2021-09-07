Кудрин призвал провести новую масштабную приватизацию в России

В России необходимо сокращать присутствие государства в экономике. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин своей статье для издания «Компания».

Кудрин отметил, что госсектор играет важную роль, однако ситуация в стране складывается так, что ему нужно сокращаться. Один из путей изменения текущей обстановки — это приватизация. У предприятий появятся собственники, которые будут работать эффективнее в личных целях. Это поможет повысить результативность работы организаций и улучшит экономику в целом.

Кудрин отметил, что пока в десятке крупнейших компаний страны только четыре являются частными. Государственные же предприятия больше зависят от бюрократии, в составе директоров часто бывают чиновники. Это может мешать развитию и постановке «прорывных, меняющих вектор движения целей».

В Минтруде отметили, что в России существует дефицит кадров, и он может сыграть свою положительную роль: работодатели стараются улучшить свои условия и больше заботятся о сотрудниках.