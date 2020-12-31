Куда летят россияне перед Новым годом. Видео из Шереметьево

В преддверии Нового года россияне традиционно отправляются на праздничные каникулы в другие страны и города. Но это 31 декабря пока отличается небольшим количеством пассажиров. Всему виной пандемия коронавируса. Онлайн-трансляцию из аэропорта Шереметьево вел «360».

В терминале В Шереметьево сегодня праздничная обстановка. Везде горит разноцветная подсветка, стоит большая украшенная елка, также там размещены огромные экраны, на которые выводят разные картины.

Сегодня кто-то летит на юг страны, а кто-то — на север. В основном люди отправляются к родственникам и друзьям.

«Еду в Мурманск к будущим родственникам. Немножко волнуюсь. На самом деле даже интересно. С ее мамой мы знакомы, а с остальными — нет. <…> Посидим семьей, посмотрим советские фильмы, с горок покатаемся», — рассказал один молодой человек.

Корреспондент встретила двух детей, которые ожидают рейс на Калининград. Они летят в гости, чтобы все каникулы гулять и играть.

«Я еду к подруге в Тюмень. Я сама из Санкт-Петербурга. У нас нет настоящей зимы. А я очень люблю зиму, поэтому решила поехать в Сибирь», — рассказала одна девушка.

По данным экспертов, самыми популярными направлениями в эти дни являются Сочи, Симферополь и Махачкала.