Эксперты назвали самые загруженные дни в аэропортах Москвы на зимних каникулах

Самое большое число жителей столицы уедет из города 30 декабря. Билеты на самолет забронировали на 40% человек больше, чем в среднем в декабре. Наиболее популярными направлениями являются Сочи, Симферополь и Махачкала, информирует «Газета.ru».

Отмечается, что на вокзалах самым загруженным днем тоже будет 30 декабря. Количество пассажиров в этот день на 60% больше, нежели в другие дни месяца. Больше всего билетов на эту дату приобрели в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань.