«Кто опаснее дурака? Дурак с инициативой». Вассерман ответил на идею Милонова запретить 14 февраля

«Уже не помню, кто из великих ученых, кажется, Лев Давыдович Ландау сказал: „Кто опаснее дурака? Дурак с инициативой“. Еще Ларошфуко сказал: „Добрые советы охотно подает тот, кто не может подавать дурные примеры“. Милонову было бы полезно вспомнить собственную молодость. Там много было интересного. Ну и, наконец, еще одна классическая формула — запретный плод сладок. Если Милонов добьется своего, и в школах запретят 14 февраля, его будут праздновать вне учебных заведений», — пояснил Вассерман.

По его мнению, День святого Валентина и классическая литература влияют на детей одинаково.

«Не меньше чем наполовину классическая литература построена вокруг любви, в том числе вокруг юношеской любви. Вспомните хотя бы Ромео и Джульетту, которые в наши дни в большинстве стран попали бы под законы о совращении несовершеннолетних. И с учетом всего этого считать, что День святого Валентина окажет на детей худшее воздействие, чем Ромео и Джульетта или письмо Татьяны Онегину, значит, придавать одному крошечному эпизоду мировой культуры несоразмерно большое значение», — заключил Вассерман.

Ранее стало известно, что День святого Валентина в школах может попасть под запрет. В Госдуме посчитали, что праздник искажает представление о любви у подростков.