Эксклюзив 09 сентября 2023, 23:40 «Кто, как не мы?» Жители Волновахи приняли активное участие в выборах «360» показал, как организовали выборы в Волновахе для маломобильных граждан

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В России завершился второй день голосования. Выборы проходят почти во всех регионах страны, включая ДНР. Корреспондент «360» Елена Кононова показала, как в Волновахе голосовали маломобильные граждане и пенсионеры. Члены избирательной комиссии посетили каждого, кто по разным причинам не смог сам прийти на участок.

С утра комиссии получили списки и начали поквартирный обход избирателей. Даже когда приходят на дом к человеку, там устанавливают ширму. Таким образом соблюдают тайну голосования.

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«Это наша жизнь, судьба. Мы должны жить. Это земля наша. Кто, как не мы? Кто за нас будет беспокоиться, переживать. Только своими руками», — поделились избирательница Светлана.

Еще одна местная жительница пенсионерка Галина Клименко, к которой комиссия прибыла на дом, отметила, что проголосовать — это долг каждого.

«Я считаю, что все должны голосовать, хотя мне тяжело. Я могла сказать — не буду. Но я сказала: если ко мне придут, я с удовольствием», — отметила она.

Сейчас Волноваха оживает. Здесь восстанавливают детские сады, поликлиники, социальную инфраструктуру. Возвращаются люди. А кто-то и вовсе не уезжал. Например, 18-летняя Яна. Сегодня она голосует впервые.

«Мы остались, мы не выехали. Здесь наш дом, здесь наша родина, здесь мы родились, поэтому дальше здесь продолжаем жить. У меня есть немножко волнение, когда делаешь такой выбор. Я очень рада, что сделала, что хотела. Для того, чтобы Волновахский район, нашу Волноваху, сделать лучше», — сказала она.

Завтра, 10 сентября, стартует последний день голосования. Предварительная явка по итогам второго дня на выборах депутатов народного совета ДНР составила 74,01%, а на выборах депутатов Донецкого горсовета — 68,32%.