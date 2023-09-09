Эксклюзив 09 сентября 2023, 23:36 «Слезы наворачиваются». Жители Мариуполя поделились впечатлениями от выборов «360» показал, как прошел второй день выборов в Мариуполе

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В ДНР завершился второй день выборов. Несмотря на то, что большая часть жителей республики проголосовала досрочно, желающих отдать свой голос в основные дни тоже много. Корреспондент «360» Виктория Комогорцева рассказала, как прошло голосование на одном из участков Мариуполя, который отремонтировали специально ко дню выборов.

Участок пристроен к общежитию, которое сильно пострадало во время бомбежек. Сегодня здесь организовали светлое и удобное помещение для избирателей. Некоторые из них ждали основных выборов, так как считают, что это патриотично.

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«Мы хотим жить с Россией. Мы этого очень долго ждали и наконец-то дождались. У меня мурашки по телу и слезы наворачиваются. Наконец-то мы в России. Я сына потеряла во время бомбежки, у меня волосы и зубы все повыпадали, а теперь мы в России и мы счастливы», — поделилась избирательница Анна Кулешова.

Другие избиратели тоже не скрывают радости. Они видят, как быстро город восстанавливают. И говорят, что стало лучше, чем было при Украине, несмотря на то, что пока разрушенные снарядами дома еще напоминают о тех страшных временах.

Председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий рассказал о предварительной явке в регионе.

«На выборах депутатов народного совета ДНР предварительная явка составила 74,01%, а на выборах депутатов Донецкого городского совета предварительная явка составила сегодня 68,32%», — доложил он.

Так как практически все уже проголосовали на этих выборах благодаря досрочному голосованию, избирательные участки решили сегодня закрыть раньше — в 15:00.