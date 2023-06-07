Общество 07 июня 2023, 18:49 «Кто, если не мы?!» Будущие контрактники рассказали о решении записаться на военную службу Будущие московские контрактники рассказали о своем желании защищать Родину Дмитрий Макеев

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Столичные контрактники объяснили информационному центру правительства Москвы желание отправиться служить.

Кандидаты на контрактную службу, прибывшие на единый столичный пункт отбора по адресу Яблочкова улица, 5, корпус 1, сообщили журналистам, что не могут оставаться безучастным, когда нужно защищать Родину.

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«Кто, если не мы?! Потому что это наш долг и наша обязанность», — заявил один из мужчин.

Единый центр отбора на военную службу на улице Яблочкова ведет прием контрактников из всех регионов страны. Минимальный срок службы по контракту составляет 11 месяцев.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора можно получить по телефону 117, на портале mos.ru и в чат-боте @MskContract_bot в Telegram.

Ранее Минобороны показало кадры боевой подготовки контрактников.