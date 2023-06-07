Армия 07 июня 2023, 07:29 Минобороны показало кадры боевой подготовки контрактников Минобороны: контрактники проходят интенсивную огневую и тактическую подготовку

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Министерство обороны России показало процесс подготовки подготовки российских военнослужащих, заключивших контракт. Тренировки проводились на одном из полигонов на юге страны.

«Военнослужащие, заключившие контракт на прохождение военной службы в Вооруженных Силах, отрабатывают учебно-боевые задачи на полигонах страны», — уточнили в ведомстве.

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В Минобороны обратили внимание, что бойцов учат действовать на фоне непрерывно меняющейся обстановки.

Интенсивными тренировками руководят опытные инструкторы из числа участников спецоперации. Они обучают бойцов навыкам стрельбы из ручных противотанковых гранатометов, снайперских винтовок, крупнокалиберных пулеметов и другого вооружения.

В министерстве подчеркнули, что перед отправкой в зону СВО все новобранцы проходят спецподготовку на полигонах ведомства.

Ранее московские контрактники объяснили желание отправиться защищать страну.