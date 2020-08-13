Крымский таксист бросил туристку с младенцем в чистом поле

В Крыму водитель такси высадил женщину с годовалым ребенком прямо посреди чистого поля. Их спас проезжающий мимо тракторист.

Как сообщает «Комсомольская правда», семья с маленьким ребенком заказали себе такси. Они хотели добраться до Ялты с косы Беляус. Отдыхающие указали, что им нужен автомобиль с детским креслом, но у приехавшего такси его не оказалось. В итоге пара согласилась ехать так, потому что, по их словам, «выбора не было».

Россияне рассказали, что в пути водитель вел себя по-хамски. В какой-то момент туристы попросили убавить кондиционер, на что таксист сказал им покинуть машину. Их вещи сотрудник таксопарка выбросил из авто и уехал. Отдыхающие остались в чистом поле без связи. Отчаявшихся россиян подобрал проезжающий мимо тракторист.

«Если бы не чудесный тракторист, так бы и остались с ребенком в чистом поле и без связи. Хорошо, что такие люди существуют, а вот водитель такси — это позор для Крыма, весь отдых испортил», — заключила туристка.

Ранее похожая история произошла в Краснодарском крае. Женщина решила с детьми решила воспользоваться услугами поиска попутчиков и осталась на трассе.