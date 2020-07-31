Водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе в Сочи
Правоохранительные органы уже начали проверку сообщений о случившемся, которые появились в Сети. Об этом РИА «Новости» сообщили в главном управлении МВД по Краснодарскому краю. По данным полиции, ситуация произошла днем 30 июля, недалеко от поселка Лазаревское.
«Двигались они из Геленджика в Сочи. Двое детей там было. У нас материал зарегистрирован, проводится проверка. Водителя установили, с ним связались», — сообщили в ведомстве.
Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что к конфликту привело поведение детей в машине, которое не понравилось водителю. По словам собеседника, ребята начали беситься, и автомобилист попросил маму их успокоить. Однако дети ее не слушались и продолжали баловаться, после чего водитель остановился и высадил семью из машины.
В сообщениях, которые опубликованы в Сети, уточняется, что женщина требовала от водителя вернуть хотя бы часть денег, которые она заплатила ему за поездку. Речь шла о двух тысячах рублей.