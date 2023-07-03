Общество 03 июля 2023, 15:53 Крымские отели не применят санкции к задержавшимся из-за пробки туристам Глава РСТ Уманский: отели Крыма не применят санкции к задержавшимся из-за пробки туристам РИА «Новости»

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Крымские отели не станут применять санкции к туристам, которые задержатся к дате размещения из-за затрудненного движения по Крымскому мосту. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

По его словам, представители туристической отрасли подтвердили свое намерение пойти навстречу туристам, которые вынужденно задержались в дороге.

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«Им вернут потерянные средства, отели не станут вводить санкций против таких путешественников», — отметил президент союза.

Уманский отметил, что РСТ предпринимает все необходимые усилия, чтобы туристический сезон на полуострове в июле–августе состоялся в полной мере.

«Рассчитываем, что власти оперативно наладят процедуру работы досмотровых пунктов. Они проявили высокий уровень профессионализма, справившись с ситуацией после взрыва на мосту, а также с перевозкой пассажиров в 2014 и 2015 годах», — добавил он.

Ранее в понедельник оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что пробка на подъезде к мосту со стороны Кубани растянулась до 13 километров. Волонтеры и сотрудники Таманского сельского поселения организовали подвоз воды и установили биотуалеты для водителей и пассажиров.