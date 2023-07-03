Транспорт 03 июля 2023, 10:56 Пробка на подъезде к Крымскому мосту с Кубани увеличилась до 13 километров Оперштаб Краснодарского края: до 13 км выросла пробка на подъезде к Крымскому мосту РИА «Новости»

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Утром 3 июля пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 13 километров. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляет около 13 километров», — сказано в сообщении.

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Представители штаба добавили, что за сутки раздали пять тонн питьевой воды. Автомобилистам и их пассажирам помогают сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения, а также волонтеры. Для путешествующих на подъезде к мосту установили биотуалеты.

Ранее в понедельник министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщал о восьмикилометровой пробке из Краснодарского края в республику. По его словам, водители могут простоять на подъезде к Крымскому мосту до пяти часов. Лукашенко отметил, что в обратном направлении придется оставаться около 40 минут в полукилометровом заторе.