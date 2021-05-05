Первые скважины для обеспечения Крыма водой пробурят в Азовском море в июле

В июле в Азовском море планируют начать бурение скважин, которые помогут обеспечить Крым пресной водой. Разведку ее запасов в регионе уже начали.

Работы анонсировал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, которого процитировал «Интерфакс». Геологоразведкой заняты два судна.

«Мы пробурились на косе — уже воду нашли на косе с берега. Вода есть, пока качество на верхнем пределе по солености. Но уже техническая вода точно может быть», — подчеркнул Хуснуллин.

Первые скважины, по его словам, могут появиться в июле этого года.

На поиск пресной воды в Азовском море Росгеологии выделят 70 миллионов рублей. Средства на проведение геологоразведки правительство РФ распорядилось направить в первой декаде апреля. Работы помогут оценить «ресурсный потенциал питьевых подземных вод». Отчитаться об использовании выделенных средств агентство должно до февраля 2022 года.

По предварительным оценкам, из Азовского моря можно каждый год обеспечивать засушливый полуостров примерно 0,5-1,2 миллиарда кубометрами пресной воды.