Талый снег и дожди наполнили крымские водохранилища

Крымские водохранилища в апреле получили на 24,4 миллиона кубометров воды больше, чем в марте. Об этом сообщили специалисты крымского Гидрометцентра.

По данным гидрологов, к началу мая общий объем воды в водохранилищах в руслах рек, составил 85,8 миллиона кубометров. А это на 24,4 миллиона кубометров больше, чем месяц назад. Однако общий запас воды все равно пока меньше на девять миллионов кубов, чем в начале мае прошлого года.

В апреле Чернореченское водохранилище пополнилось на 10,5 миллионов кубометров воды, Белогорское — на 7,8, Счастливое — на 3,88, Партизанское — на 3,6, Симферопольское — на 1,78.

Метеорологи пояснили, что повышенной водности на большинстве рек северного предгорья способствовал полный сход снега в районе метеопоста Ангарский 10 апреля и 12 апреля в районе метеопоста Ай-Петри. Таяние остатков снега сопровождалось выпадением дождей.

Перебои с водой — давняя проблема Крыма. До 2014 года 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал. Затем Украина перекрыла его. За последний год из-за засухи сильно обмелели крымские водозаборы.

Жители получают воду по графику. Так, с конца апреля в Симферополе изменили график подачи воды. Теперь водоснабжение в домах будет с 06:00 до 00:00. Ранее вода подавалась шесть часов в сутки. В Алуште с апреля вода появляется в кранах только вечером. Ее развозят цистернами по домам.