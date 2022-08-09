Число пострадавших после взрывов в Крыму выросло до девяти

Количество пострадавших при взрыве на аэродроме в Сакском районе Крыма около Новофедоровки выросло до девяти. Данные обновили в Минздраве Крыма.

«Семеро пострадавших, включая двое детей, были доставлены в ГБУЗ РК „Сакская районная больница“. Шестерым из них была оказана амбулаторная медицинская помощь, седьмой на стационарном лечении», — сообщили в министерстве.

Еще двое пострадавших самостоятельно обратились за помощью в Симферопольскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6. Им оказали помощь и отпустили домой. В числе погибших по-прежнему остается один человек, добавили в Минздраве.

Экстренные службы локализовали пожар на месте происшествия, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Он добавил, что завтра начнет работу комиссия по оценке нанесенного ущерба. Тогда же подрядчики начнут восстанавливать поврежденные здания.