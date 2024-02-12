Общество 12 февраля 2024, 12:07 Крым поднимет вопрос о скифском золоте в ЕСПЧ Швыдкой: музеи Крыма подали иск в ЕСПЧ из-за передачи скифского золота Украине РИА «Новости»

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Четыре крымских музея, в том числе Центральный музей Тавриды, направили иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после передачи коллекции скифского золота Украине. Об этом рассказал спецпредставитель президента по сотрудничеству в области культуры Михаил Швыдкой. Его слова привело РИА «Новости».

«Нидерландские судебные инстанции вынесли окончательный вердикт о том, что скифское золото, которое было в музее Алларда Пирсона, должно быть отправлено на Украину», — пояснил Швыдкой.

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Руководство крымских музеев выразило надежду, что в ЕСПЧ рассмотрят обращения, несмотря на выход России из состава организации. При этом Швыдкой заявил, что шансы на справедливое решение по этому делу довольно низкие.

В 2013 году крымские музеи направили скифское золото на выставку в Бонн, а затем в Амстердам. В 2014 году, когда полуостров стал частью Россию, у Нидерландов появился вопрос, кому возвращать коллекцию.

В итоге в 2021 году суд Амстердама решил передать золото Украине. Крымские музеи через год попытались опротестовать это решение в Верховном суде Нидерландов. В ноябре музей Алларда Пирсона сообщил о передаче золота Украине.

Ранее в МИД России не исключили, что Украина может утратить золото из крымских музеев.