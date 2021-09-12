Крым ответил на планы Украины привлечь США к возвращению полуострова

Крым навсегда останется российским и ни одной стране не под силам это изменить. Так глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Александр Молохов ответил на планы Украины вернуть полуостров с помощью США.

«Подобные заявления больше всего напоминают слова Остапа Бендера, о том, что „заграница нам поможет“. Киевским властям пора уже раз и навсегда выучить, что Крым является российским навсегда и ни одной стране мира не под силам изменить это», — процитировало РИА «Новости» его слова.

Молохов посоветовал не уповать напрасно на помощь своих «заокеанских хозяев». Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что визит Владимира Зеленского в США показал, что американские власти начнут играть важную роль в помощи Киеву в вопросах Донбасса и Крыма.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявил, что Киев является приверженцем политико-дипломатического урегулирования конфликта. Он пояснил, что Украина не хочет человеческих жертв. В противном случае Киев мог бы легко взять Донецк и Луганск. Но в ходе боевой операции погибнут тысячи мирных жителей. По его словам, Украина вместе с Францией и Германией намерена дипломатически решать вопрос в отношении России.