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    22 января 2022, 07:09

    Крым никогда не вернется в состав Украины — глава ВМС Германии

    Глава ВМС ФРГ Шенбах: Крым не вернется в состав Украины

    Максим Зинкин

    Полуостров Крым никогда не вернется в состав Украины. Это заявление в ходе конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара сделал глава ВМС Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, его слова привело РИА «Новости».

    Крым никогда не вернется в состав Украины — глава ВМС Германии

    — Крымского полуострова нет, он никогда не вернется… это факт, — заявил военный.

    Крым вернулся в состав России в 2014 году. Это произошло после проведенного там референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с РФ.

    Президент Владимир Зеленский пообещал вернуть полуостров в состав Украины.

    Ранее министр экономики Словакии Рихард Сулик также высказал мнение, что Украина не вернет Крым. Он считает, что странам Евросоюза нужно забыть об этом и двигаться вперед, выстраивая отношения с Россией.