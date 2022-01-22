Полуостров Крым никогда не вернется в состав Украины. Это заявление в ходе конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара сделал глава ВМС Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, его слова привело РИА «Новости».

— Крымского полуострова нет, он никогда не вернется… это факт, — заявил военный.

Крым вернулся в состав России в 2014 году. Это произошло после проведенного там референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с РФ.

Президент Владимир Зеленский пообещал вернуть полуостров в состав Украины.

Ранее министр экономики Словакии Рихард Сулик также высказал мнение, что Украина не вернет Крым. Он считает, что странам Евросоюза нужно забыть об этом и двигаться вперед, выстраивая отношения с Россией.