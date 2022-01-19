Полуостров Крым останется в составе России, а введенные против российских предприятий санкции вредят их партнерам. Об этом изданию Pravda заявил министр экономики Словакии Рихард Сулик.

Он заявил, что страны должны вести торговлю друг с другом, а словацкие экспортеры из-за антироссийских санкций понесли серьезные финансовые потери, пишет «Газета.ru».

«Русские не вернут Крым Украине. Нужно смотреть вперед и строить отношения с Россией», — заявил Сулик.

Политик добавил, что не только он один придерживается такого мнения, его поддерживают другие представители стран Евросоюза.

Крым вернулся в состав России в 2014 году. Это произошло после проведенного там референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский пообещал вернуть полуостров в состав Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Зеленского прямой угрозой в отношении территориальной целостности России.