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    01 сентября 2020, 18:30

    Крупные реки Крыма пересохли без дождей. Вода перестала поступать в 2 водохранилища

    Андрей Иванов

    Крупнейшие реки Крыма — Альма, Бельбек, Черная и Кача — пересохли из-за долгого отсутствия дождей. Об этом сообщил сайт регионального Гидрометцентра.
    Крупные реки Крыма пересохли без дождей. Вода перестала поступать в 2 водохранилища

    26 июля пересохла река Кача у села Суворово, 3 августа лишилась воды река Альма выше Партизанского водохранилища. 13 августа пересохла река Черная выше Чернореченского водохранилища, а 18 августа пересохла река Бельбек у села Фруктовое

    «29 августа, впервые за историю гидрометеорологических наблюдений, пересохла река Тонас, являющийся правым притоком реки Биюк-Карасу. Поступление воды в водохранилища Партизанское и Чернореченское прекратилось, а в остальные оно было незначительным», — говорится в сообщении Гидрометцентра Крыма.

    Водохранилище Партизанское снабжает водой Симферополь, а Чернореченское Севастополь.

    Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев может подать воду в Крым в случае необходимости. Ее получат только люди, но ни в коем случае ни военные, ни предприятия.

    Новости SMI.FM