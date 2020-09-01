Крупные реки Крыма пересохли без дождей. Вода перестала поступать в 2 водохранилища

26 июля пересохла река Кача у села Суворово, 3 августа лишилась воды река Альма выше Партизанского водохранилища. 13 августа пересохла река Черная выше Чернореченского водохранилища, а 18 августа пересохла река Бельбек у села Фруктовое

«29 августа, впервые за историю гидрометеорологических наблюдений, пересохла река Тонас, являющийся правым притоком реки Биюк-Карасу. Поступление воды в водохранилища Партизанское и Чернореченское прекратилось, а в остальные оно было незначительным», — говорится в сообщении Гидрометцентра Крыма.

Водохранилище Партизанское снабжает водой Симферополь, а Чернореченское Севастополь.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев может подать воду в Крым в случае необходимости. Ее получат только люди, но ни в коем случае ни военные, ни предприятия.