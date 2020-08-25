Кравчук объяснил, на каких условиях Украина даст Крыму воду

Украина готова дать Крыму воду в случае необходимости. Получит ее население полуострова, но не военные и предприятия. На такое Киев «никогда не пойдет».

Украинский экс-президент и глава делегации страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук рассказал в интервью «Украинскому радио», на каких условиях на крымскую территорию поступит пресная вода.

«Если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, которая связана с водой, то людям можем дать воду», — заметил политик, подчеркнув, что в Крыму живут украинцы.

Тем не менее промышленные предприятия, военные базы и другие объекты воду из Украины не получат.

«Мы в жизни никогда на это не пойдем», — обратил внимание Кравчук.

Ранее он заявил, что в потере Крыма и начале полномасштабной войны в Донбассе виновато переходное руководство Украины. Действия властей Кравчук назвал нерешительными.

После референдума в марте 2014 года Крым стал российским регионом. За вхождение в состав РФ проголосовало большинство жителей полуострова. В Киеве по-прежнему считают Крым украинской территорией, временно оккупированной. Российский президент Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».