Общество 01 апреля 2024, 17:21 Крупнейшую в России доменную печь ЧерМК остановили на капремонт «Северсталь» остановила на капремонт крупнейшую доменную печь ЧерМК РИА «Новости»

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Компания «Северсталь» остановила на капитальный ремонт крупнейшую в Россию доменную печь «Северянка» Череповецкого меткомбината (ЧерМК). Об этом сообщил РБК.

Основная задача капремонта заключается в обеспечении высокой надежности и производительности объекта. Компания разработала комплекс мер, позволяющих избежать снижения объемов готовой продукции, несмотря на остановку печи, отметил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев.

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«Объемы отгрузки товарной продукции и график исполнения клиентских заказов будут сохранены», — пообещал он.

В рамках капремонта специалисты заменят огнеупорную футеровку печи и элементы системы охлаждения, колошниковую защиту и верхний купол. Российские и китайские компании выступят поставщиками оборудования и материалов для ремонта.

В марте на предприятии «Северсталь» в Череповце произошел технологический инцидент. Его причиной стало попадание беспилотного летательного аппарата.