Общество 30 декабря 2022, 23:58 Крупнейший порт в Латинской Америке назовут именем Пеле — СМИ Folha de S.Paulo: память о Пеле увековечат, назвав в его честь порт в Латинской Америке Публичное достояние

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Крупнейший порт Латинской Америки, расположенный в бразильском Сантосе, назовут в честь умершего 29 декабря трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле, сообщила газета Folha de S.Paulo.

Инициатором этого выступил депутат бразильского парламента Паулу Алешандри Барбоза. Его поддержали также политики Жералду Алкмин и Марсиу Франса. Все трое являются горячими футбола и национальной сборной. По данным СМИ, распоряжение о новом названии порта будет подписано уже 2 января.

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«Пеле прославил Сантос и Бразилию на весь мир. Он является главным „экспортным продуктом“ нашей страны. Было бы справедливо увековечить имя того, для кого Сантос стал родным городом», — отметил Барбоза.

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Легендарный футболист умер накануне после продолжительной борьбы с раком. Власти Бразилии объявили трехдневный траур, в стране приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия. Пеле называли королем футбола, который навсегда вписал свое имя в историю мирового спорта. Фанаты смогут проститься с футболистом 2 января.