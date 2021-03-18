Поклонская назвала своей ошибкой критику фильма «Матильда»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская пыталась добиться запрета фильма Алексея Учителя «Матильда». Сейчас же она призналась, что была неправа, когда критиковала картину.

По словам Поклонской, в своей жизни она совершала ошибки. Теперь депутат оглядывается назад и анализирует, что сделала не так.

«В ситуации с фильмом „Матильда“, мы вот сейчас вспомнили. Конечно, я неправильно так рьяно говорила абсолютно всем, разного мнения людям, что вот это нужно смотреть, а вот это нельзя смотреть», — сказала Поклонская журналисту Антону Красовскому в интервью на YouTube-канале «Антонимы».

В начале января депутат уже говорила, что не стала бы повторять ошибку с критикой «Матильды». Тогда она подчеркивала, что прекратила думать «по-прокурорски» и сильно изменилась за прошедший год.

Сам фильм вышел в прокат 26 октября 2017 года. Задолго до показа «Матильда» вызвала большой общественный резонанс. Поклонская просила Генеральную прокуратуру провести проверку ленты и призывала не выпускать фильм в прокат. Она отмечала, что образ Николая II в картине не соответствовал реальному императору.