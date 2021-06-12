Крестный ход с мощами Александра Невского начался в Москве

В храме Христа Спасителя в Москве начался крестный ход с мощами святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

Митрополит Воскресенский Дионисий совершил молебен у святых мощей перед началом крестного хода.

Мощи святого русского князя Александра Невского пронесут крестным ходом в честь его 800-летия. Маршрут из Москвы повторит путь принесения мощей в 1723 году из Владимира в Шлиссельбург. Всего их будет четыре.

Мощи Александра Невского возьмут из храмов Москвы, Подмосковья, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга, а не из Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры в Северной столице, где хранится их большая часть.

Второй крестный ход отправится из Вознесенской Давидовой пустыни в Московской области. Маршрут проляжет по городам Центрального федерального округа и Белоруссии. Также верующие пройдут с мощами Александра Невского из Ростова-на-Дону по южным и северокавказским городам. Крестный ход, который начнется в Екатеринбурге, дойдет до Южно-Сахалинска.

Святыни пронесут по 86 городам России и Белоруссии. Общая протяженность четырех крестных ходов составит около 25 тысяч километров. Верующие будут соблюдать все необходимые антиковидные ограничения.