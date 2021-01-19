Кремль заявил о проработке вопроса о ковидных паспортах в России

У российских властей пока нет единого мнения насчет повсеместного введения так называемых ковидных паспортов, подтверждающих, что у человека есть антитела к коронавирусу. Этот вопрос сейчас прорабатывают.

«Мы пока далеки от единой точки зрения на этот счет, пока каких-либо единых подходов или единого мнения на этот счет нет», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Глава кремлевской пресс-службы подчеркнул, что этот вопрос «циркулирует» и его сейчас «прорабатывают». Песков добавил, что власти России не рассматривают возможность увязки права выезда за границу с наличием такого ковидного паспорта. По его словам, сама тема введения документов всплыла в связи с ограничениями на передвижение из-за пандемии 2019-nCoV в других странах.

Ранее о необходимости ковидных паспортов заявили в Госдуме. Глава комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Дмитрий Морозов уверен, что информация о вакцинации и антителах, будет полезна не только для врачей и санитарных служб, но и для принятия управленческих и организационных решений.