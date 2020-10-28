Кремль оценил ситуацию в региональном здравоохранении

Губернаторы должны быстро реагировать на «непозволительные ситуации», которые складываются в системе здравоохранения в регионах. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Если где-то проблемы возникают, нужна оперативная реакция прежде всего руководителей регионов. И, собственно, и центр, и штаб в центре, они открыты для их обращений в случае наступления какой-то критической перегрузки системы здравоохранения», — заявил Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Он считает важным, чтобы на запросы медиков в первую очередь отвечало региональное руководство и местные Минздравы. Ведь именно у них есть особые полномочия, они готовились к усилению эпидемии и принимали меры. Соответственно эти люди должны решать проблемы в местной системе здравоохранения.

Пресс-секретарь президента отметил, что бывают сбои, но их нужно минимизировать, а все ошибки проанализировать. При этом он подчеркнул, что Минздрав РФ и федеральные власти максимально быстро реагируют на все сложности.

Ранее скандал разгорелся в Омской области. Там несколько скорых остановились у здания местного Минздрава и включили сирены. Так они привлекали к себе внимание. Дело в том, что медработники несколько часов пытались найти свободное место для тяжелых больных. Через какое-то время пациентов все же положили в больницу. После случившегося замминистра регионального ведомства временно отстранили от работы.