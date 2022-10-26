Кремль оценил предложения патриарха Кирилла по нацбезопасности | 360°

Общество 26 октября 2022, 13:49 Кремль оценил предложения патриарха Кирилла по нацбезопасности Песков: предложения патриарха Кирилла по нацбезопасности подлежат глубокому обсуждению РИА "Новости"

Читать 360tv в

Предложение патриарха Российской православной церкви Кирилла по внесению изменений в стратегию национальной безопасности России необходимо тщательно изучить. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У посылов со стороны патриарха всегда глубинный характер. Поэтому сиюминутный ответ дать нельзя. Перед высказыванием сформулированной позиции эти предложения подлежат глубокому обсуждению», — сказал помощник Владимира Путина.

Реклама

Ранее патриарх Кирилл предложил включить в стратегию государственной безопасности понятия любви к Отечеству, жертвенности и веры. По его словам, мировая система безопасности уже не справляется с вызовами настоящего времени, потому что ее создавали 70 лет назад.

Реклама

Патриарх напомнил, что религиозные лидеры способны сыграть свою роль в установлении мира, писал RT.

Также Кирилл заявил, что человечество стоит перед реальной ядерной угрозой из-за неготовности самих людей идти по пути веры.