Патриарх Кирилл указал на мировую угрозу ядерной катастрофы | 360°

Общество 25 октября 2022, 12:55 Патриарх Кирилл указал на мировую угрозу ядерной катастрофы Патриарх РПЦ Кирилл заявил о неверном пути человечества, ведущем к ядерной катастрофе РИА "Новости"

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Мир столкнулся с реальной угрозой ядерной катастрофы из-за неготовности людей идти по верному пути. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил патриарх Русской православной церкви Кирилл на пленуме Всемирного русского народного собора.

Предстоятель подчеркнул, что в XXI веке человечество оказалось не готово проследовать по пути жизни, который предложил Создатель.

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«Ныне, перед лицом глобальной опасности ядерной катастрофы эти слова звучат с особой напряженностью», — сказал Кирилл.

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Всемирный русский народный собор открылся во вторник, 25 октября, в зале церковных соборов московского храма Христа Спасителя. Главной темой мероприятия стало «Православие и мир в XXI веке».

Ранее патриарх Кирилл на проповеди в Серафимо-Дивеевском монастыре заявил, что сегодня Россия столкнулась с вызовами из-за того, что взгляды ее жителей на мир, Бога и человека отличаются от других. Из-за такого альтернативного мнения страну хотят уничтожить сторонники системы, которые исключают Бога из жизни людей.