Кремль не увидел причин для введения новых ограничений по COVID-19 в России

Пока нет никаких оснований говорить о том, что в России могут ввести новые ограничения из-за коронавируса. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, проделанная в России работа во время пандемии уже дала свои плоды. Система здравоохранения находится в полной готовности. Поэтому российские власти могут «более гибко относиться к росту числа инфицированных».

«Но оснований для каких-то слухов в настоящее время нет», — заметил Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил, что обсуждений об усилении карантинных мер в РФ из-за COVID-19 в настоящее время не ведется. Пресс-секретарь президента напомнил, что во всех регионах во время острой фазы эпидемии система здравоохранения мобилизовалась «под нужды пандемии». Эта работа контролировались правительственным оперштабом и лично российским лидером Владимиром Путиным.

За последние сутки в России зафиксировали 5762 новых случая коронавируса. За все время эпидемии в стране заразился 1 085 281 россиянин. С вирусом справились 895 868 пациентов. От COVID-19 умер 19 061 человек.