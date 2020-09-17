Число смертей от COVID-19 в России превысило 19 тысяч

Из-за коронавируса в России погиб уже 19 061 человек. За сутки болезнь унесла жизни 144 наших соотечественников. COVID-19 подтвердили еще у 5762 россиян. Из них у 23,5% нет клинических симптомов.

С начала эпидемии в стране инфекцию подхватил 1 085 281 человек. Из них поправились 895 868. За последние 24 часа врачи отпустили домой 5754 пациента, которым удалось полностью победить коронавирус.

В Москве подтвердили 730 новых случаев COVID-19. В Санкт-Петербурге их 211, в Московской области — 177. В первой пятерке регионов по выявленным заболевшим оказались Ростовская и Нижегородская область с 171 и 166 коронавирусными больными соответственно.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Специалисты, уточнили в Роспотребнадзоре, провели уже свыше 41,7 миллиона лабораторных исследований на COVID-19. Только за сутки сделано 324 тысячи тестов. Под медицинским наблюдением остаются 230 069 россиян из-за подозрения на коронавирус.

В Московской области на 17 сентября провели 2 145 803 анализа на наличие в организме SARS-CoV-2. Пробы в том числе брали у тех, кто вернулся из неблагополучных по эпидемической ситуации стран.

Тесты на новую коронавирусную инфекцию проводятся на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые лица при желании могут пройти обследование в частных лабораториях.

В ООН заявили, что ситуация с COVID-19 выходит из-под контроля. Только благодаря вакцине с возникшим кризисом справиться не удастся. Генсек организации Антониу Гутерриш подчеркнул, что панацеи от пандемии нет.

Ученым не до конца понятны последствия коронавируса для человека, поэтому потери из-за инфекции могут оказаться серьезными. В ВОЗ призвали готовиться к новой волне заражений. Многие страны мира оказались неспособны к борьбе с инфекцией.