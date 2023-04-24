24 апреля 2023, 12:41
Кремль не исключил попыток вмешательства Запада в президентские выборы в России
Песков: Запад усилит попытки вмешаться в выборы президента России в 2024 году
Западные страны постараются вмешаться в выборы президента России, которые пройдут в 2024 году. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.
«Сомнений не вызывает, что давление и попытки вмешательства извне будут кратно увеличиваться. Это происходит каждый раз, особенно в условиях нынешней международной обстановки», — сказал он.
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Песков подчеркнул, что выборы в 2024 году обязательно состоятся.
«Подготовка к ним пройдет. Важны любые выборы, тем более выбор главы государства», — добавил он.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что западные государства намерены сорвать выборы президента России в 2024 году. По ее словам, на эти цели уже выделили огромные средства, прежде всего, со стороны США.
Выборы президента России запланированы на 17 марта 2024 года.
Дмитрий Песков
Выборы президента РФ
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