Важное 24 апреля 2023, 12:41 Кремль не исключил попыток вмешательства Запада в президентские выборы в России Песков: Запад усилит попытки вмешаться в выборы президента России в 2024 году

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Западные страны постараются вмешаться в выборы президента России, которые пройдут в 2024 году. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Сомнений не вызывает, что давление и попытки вмешательства извне будут кратно увеличиваться. Это происходит каждый раз, особенно в условиях нынешней международной обстановки», — сказал он.

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Песков подчеркнул, что выборы в 2024 году обязательно состоятся.

«Подготовка к ним пройдет. Важны любые выборы, тем более выбор главы государства», — добавил он.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что западные государства намерены сорвать выборы президента России в 2024 году. По ее словам, на эти цели уже выделили огромные средства, прежде всего, со стороны США.

Выборы президента России запланированы на 17 марта 2024 года.