Мир 24 апреля 2023, 04:36 Памфилова уличила Запад в желании сорвать выборы президента России в 2024 году РИА «Новости»

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Страны Запада намерены сорвать выборы российского лидера в 2024 году. Они уже начали работать над этим вопросом, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Цитату привел ТАСС.

«Мы понимаем, что на выборы президента России сейчас уже работают, на то, чтобы их снести просто. Огромные средства выделены западными странами, в первую очередь Штатами», — сказала она на встрече со студентами Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) в Хабаровске.

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По словам Памфиловой, предстоящее голосование нельзя назвать очередными выборами. Речь идет о смене эпох. Процесс особо значим как для россиян, так и для остального мира. В связи с этим явка на выборах ожидается высокая.

Глава ЦИК отметила, что все парламентские партии отложили свои политические и идеологические предпочтения. Они показали себя патриотами своей страны, объединившись для поддержки бойцов в зоне спецоперации. Каждый пытается помочь, от чего «истерит» Запад.