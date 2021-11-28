Кремль назвал беспочвенными утверждения о том, что Россия собирается на кого-то наступать

Утверждения о том, что Россия на кого-то собирается наступать, абсолютно беспочвенны и неверны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его мнению, обвинения в агрессии, которые выдвигаются против России, могут быть попыткой скрыть подготовку к силовому решению конфликта на юго-востоке Украины, сообщил ТАСС.

«Мы опасаемся, мы уже говорили, что это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку [Украины] по силовому решению проблемы Донбасса. Это было бы полным безумием», — сказал он.

Песков обратил внимание, что западные и украинские СМИ занимаются тем, что нагнетают истерику вокруг якобы готовящегося вторжения России, и эту истерию поддерживает в том числе и президент Украины Владимир Зеленский. Представитель Кремля подчеркнул, что в Кремле это считают абсолютно неприемлемым.

На минувшей неделе Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о том, что разведка США не исключает подготовку Россией вторжения на Украину по трем направлениям. Подобную информацию распространила и газета The New York Times. Песков назвал эти публикации вбросом.