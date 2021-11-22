Кремль назвал вбросом статью Bloomberg о «готовящемся вторжении» России на Украину

Агентство Bloomberg опубликовало статью о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину со стороны Крыма, Белоруссии и материковой части. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал этот материал вбросом и нагнетанием напряженности.

«Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания. <…> Для вбросов [СМИ] используются в качестве, скажем так, трубы. <…> Некоторые американские газеты активно в этом участвуют. Это нагнетание напряженности, это опять же попытка <…> представить РФ как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Пресс-секретарь президента России не исключил, что подобные материалы — это маскировка агрессивных помыслов украинских властей, которые могли захотеть решить проблемы в Донбассе силовыми методами.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что американская разведка не исключает подготовку Россией вторжения на Украину по трем направлениям. На прошлой неделе о чем-то подобном написала газета The New York Times.