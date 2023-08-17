Эксклюзив 17 августа 2023, 12:40 Кредитную амнистию для семей с детьми предложили защитить критериями Член СПЧ Кабанов: критерии семей защитят кредитную амнистию от злоупотреблений РИА «Новости»

Читать 360tv в

Инициатива кредитной амнистии для многодетных семей правильная, но требует доработки и введения критериев для тех, кто может под нее подпасть, чтобы исключить случаи злоупотребления. Об этом в беседе с «360» заявил член Совета по правам человека при президенте России и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Он пояснил, что люди могут специально создавать условия, чтобы получить доступ к невозвратным кредитам. Поэтому требуется тщательно прописать критерии для семей, которым смогут списать долги по займам.

Реклама

«Например, отец был единственным кормильцем. Он лишается работы. Но у семьи есть кредит. В этой ситуации понятно, что многодетные с кредитом даже квартиру не смогут заложить. Вот в этой ситуации такое решение нужно», — заявил Кабанов.

Общественник добавил, что под такие критерии не должна подпадать асоциальная семья, которая набрала потребительских кредитов и отказывается их возвращать.

«У нас есть разные семьи. Есть такие, которые состоят на учете как неблагополучные, есть многодетные семьи мигрантов. Есть те, кто незаконно обналичивает материнский капитал. Поэтому нужно заключение социальных служб, что это нормальная семья, которая попала в сложную ситуацию», — пояснил Кабанов.

Он добавил, что такие критерии обезопасят идею кредитной амнистии от мошенников и позволят нормальным семьям получить списание кредита, не оставляя решение на усмотрение банкиров.

С инициативой о кредитной амнистии для многодетных семей выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она предложила ввести единовременное списание долгов по займам для семей, которые потеряли доход по не зависящим от них причинам. Депутат добавила, что сегодня семьи с детьми составляют 80% россиян, попадающих в категорию бедности.