Общество 17 августа 2023, 03:46 Кредитную амнистию для семей с детьми предложили ввести в России «Известия»: в России захотели ввести кредитную амнистию для семей с детьми Freepik

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Кредитную амнистию необходимо ввести для российских семей с детьми. Такое предложение поступило от первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой. Об этом сообщили «Известия».

«Данная категория граждан в этой ситуации требует повышенных мер господдержки. В этой связи с целью ослабления долгового бремени будет целесообразно ввести единоразовую кредитную амнистию для семей с детьми», — заявила она.

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По словам депутата, задолженность россиян перед банками к 1 мая нынешнего года составила 30,22 триллиона рублей. Также наблюдался рост уровня закредитованности — по сравнению с началом года он увеличился с 35 до 41%.

На фоне этого происходит стагнация реальных доходов и инфляция, которая негативно отражается на финансовом положении россиян. Лантратова отметила, что семьи с детьми составляют более 80% из числа бедных в России.

При этом политик уточнила, что данная категория граждан сможет воспользоваться списанием долгов в случае падения доходов по независящим от них причинам.

По данным мониторинга Frank RG, в июле россияне взяли рекордное количество кредитов на полтора триллиона рублей.